Coronavirus 9 marzo | superata la soglia dei 25mila ricoveri

(Di martedì 9 marzo 2021) Emergenzaoggi 9in Italia:ladei, i dati e la situazione aggiornata. Continua ad aggravarsi di ora in ora la situazionein Italia, dove siamo in piena emergenza a causa di quella che non vi sono più dubbi sia la terza ondata. Particolarmente preoccupante è la situazione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino del 9 marzo: 19.749 nuovi positivi e 376 decessi nelle ultime 24 ore - you_trend : ?? #Coronavirus, 7 marzo 2021 • Attualmente positivi: 472.862 • Deceduti: 99.785 (+207) • Dimessi/Guariti: 2.494.83… - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 9 marzo: 19.749 nuovi casi e 376 morti: Nelle ultime 24 ore sono stati processat… - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino del 9 marzo 2021: 19.749 nuovi casi e 376 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… - zazoomblog : Coronavirus Italia il bollettino del 9 marzo 2021: 19.749 nuovi casi 376 i decessi - #Coronavirus #Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus marzo

... DATI E GRAFICI In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al,... in aumento di 345.336 rispetto all'8. I casi testati sono finora 20.542.086, al netto di ...Sono 19.749 i nuovi casi diin Italia . Sale così ad almeno .101.093 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 dall'inizio dell'epidemia. I decessi odierni sono 376 , per un totale di 100.479 ...Il tasso di positività scende dell’1,8% attestandosi al 5,7%. Prolungato di almeno una settimana il lockdown in Alto Adige ...La Sicilia si trova in zona gialla, ma il Cts consiglia di apportare ulteriori restrizioni in per evitare il diffondersi del virus e delle annesse varianti ...