Coronavirus | 19 749 nuovi contagi Record di ingressi in terapia intensiva Boom ricoverati | +562 I decessi sono stati 376

(Di martedì 9 marzo 2021)19.749 icasi di infezione da Sars-Cov-2 rintracciati in Italia nelle ultime 24 ore tra i 345.336 tamponi effettuati, di cui 169.005 test antigenici rapidi. L’incidenza quotidiana cala quindi al 5,7%. Preoccupa la situazione degli ospedali, con un nuovo aumento di. Il saldo di-uscite nei reparti Covid è diposti letto occupati, mentre invengono assistiti 56 pazienti in più in una giornata dadi(278). I376 nell’ultima giornata. Anche in questo primo scorcio di settimana la curva continua a salire, seppur più lentamente, sintomo che in alcune aree del Paese iniziano a vedersi gli effetti delle ...

Lombardia regione più colpita, seguono Campania, Emilia e Piemonte E' di 19.749 nuovi positivi la crescita del Coronavirus in Italia. Lo riporta il bollettino della protezione civile di oggi: si ...Crescono ancora i contagi da Coronavirus in Italia. Ma a preoccupare ... gialle e le chiusure nei weekend come durante il periodo natalizio.