Corona virus: Taranto, nuova ordinanza. Alberobello: il coprifuoco per gli under 16 è alle cinque del pomeriggio Ordinanza del sindaco: da domani scuole e parchi off-limits, chiusure alle 20 per gli esercizi (Di martedì 9 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Taranto: Con un nuovo provvedimento, valido da domani 10 marzo e fino a tutto il prossimo 28 marzo, il sindaco Rinaldo Melucci ha varato una serie di misure per arginare gli effetti della pandemia. L'Ordinanza n. 7, firmata oggi dal primo cittadino, prevede alcune restrizioni che integrano quanto disposto dal Dpcm del 2 marzo scorso. Nel dettaglio, il provvedimento dispone il divieto di consumazione di alimenti e bevande su suolo pubblico dalle 18 alle 5 del giorno successivo. Nella stessa fascia oraria vige il divieto di asporto di bevande alcoliche da tutti gli esercizi di ristorazione e affini. L'Ordinanza prevede anche la chiusura ...

