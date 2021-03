Corona virus: Italia, 478883 attualmente positivi a test (+6350 in un giorno) con 100479 decessi (376) e 2521731 guariti (12999). Totale di 3101093 casi (19749) Dati della protezione civile: effettuati 345336 tamponi (Di martedì 9 marzo 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 478883 attualmente positivi a test (+6350 in un giorno) con 100479 decessi (376) e 2521731 guariti (12999). Totale di 3101093 casi (19749) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 345336 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 9 marzo 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(376) e).di) proviene da Noi Notizie..

