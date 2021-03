Coppia scomparsa a Bolzano, la sorella di Benno Neumair: “Non credo al suo pentimento, ho sempre saputo che era stato lui” (Di martedì 9 marzo 2021) Coppia scomparsa a Bolzano, la sorella di Benno: “Non credo al suo pentimento” Madè, sorella di Benno Neumair, non crede al pentimento del fratello, il quale ha confessato di aver ucciso i loro genitori, Peter Neumair e Laura Perselli, la Coppia di Bolzano che inizialmente si credeva scomparsa dal 4 gennaio scorso. Intercettata dal Corriere della Sera, la ragazza 27enne dichiara di aver sempre sospettato della colpevolezza di Benno: “Per me è stato violentemente e dolorosamente evidente fin dal primo pomeriggio del 5 gennaio”. “Stento a credere come io sia riuscita a mantenere la calma ... Leggi su tpi (Di martedì 9 marzo 2021), ladi: “Nonal suo” Madè,di, non crede aldel fratello, il quale ha confessato di aver ucciso i loro genitori, Petere Laura Perselli, ladiche inizialmente si credevadal 4 gennaio scorso. Intercettata dal Corriere della Sera, la ragazza 27enne dichiara di aversospettato della colpevolezza di: “Per me èviolentemente e dolorosamente evidente fin dal primo pomeriggio del 5 gennaio”. “Stento a credere come io sia riuscita a mantenere la calma ...

