Coppa America, la vittoria passa anche da un filo. Di lana (Di martedì 9 marzo 2021) Ecologica, traspirante, isotermica, elastica, comoda, resistente all'acqua e anche très chic: la divisa che i ragazzi di Luna Rossa Prada Pirelli hanno scelto di indossare nella lunga marcia verso la 36° Coppa America, è realizzata con il materiale più nobile, performante e sostenibile che esista in natura, la lana Merino australiana. Prodotto grazie alla partnership tecnica di The Woolmark Company (braccio operativo di The Australian Wool Innovation, ente che rappresenta circa 60.000 allevatori di pecore Merino), l'outfit comprende la giacca impermeabile e quelle soft shell e da pioggia, polo, maglietta, blouson, muta e maglie intime (selezionati pezzi sono in vendita negli store Prada e su Prada.com).

