Consumi elettrici in ripresa anche a febbraio

(Teleborsa) – Prosegue la ripresa dei Consumi elettrici in Italia, che si sono riportati quasi sui livelli dello scorso anno, per una domanda di 24,8 miliardi di kWh, in calo del 3,4% rispetto a febbraio 2020, ma con un giorno in meno. Il dato destagionalizzato fa segnare invece un -0,2%. A livello territoriale, si registra un segno meno per tutte le grandi ripartizioni: -4,2% al Nord, -2,8% al Centro e -1,9% al Sud. E' quanto emerge dal consueto report mensile del gestore della rete Terna, secondo cui la domanda elettrica del primo bimestre risulta in calo del 2,2% rispetto al corrispondente periodo del 2020. Quanto ai Consumi industriali (indice IMCEI) si registra una leggera flessione tendenziale dell'1,7%, dopo quattro mesi consecutivi di crescita.

