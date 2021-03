Confesercenti | con la crisi bruciati 125 milioni di euro al giorno

Leggi su quifinanza

(Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – Il mondo delle imprese e del lavoro autonomo a causa dellaeconomica innescata dalla pandemia ha registrato un calo di reddito pari a 45 miliardi, circa 125dial. È quanto si legge in una nota di. “Ad un anno esatto dal lockdown – ha affermato la presidente di, Patrizia De Luise – l’Italia continua a registrare tristi primati. Anche sul fronte dell’occupazione indipendente: in 12 mesi abbiamo visto sparire 269mila autonomi, record inpa, licenziati da unache non sembra avere fine. E che certo non è stata compensata dai ristori erogati fino ora, dall’importo medio di poco più di 3milaciascuno”. “L’annuncio fatto dal ministro ...