Conferenza stampa Pochettino: «Neymar ci ha provato, Florenzi ci sarà» (Di martedì 9 marzo 2021) Mauricio Pochettino parla alla vigilia della gara contro il Barcellona in Champions League: ecco le sue dichiarazioni anche su Neymar Mauricio Pochettino parla in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Barcellona. Le sue dichiarazioni. LA GARA – «Segnare come priorità? Dobbiamo giocare la partita concentrati dall’inizio alla fine. Nella nostra mente si deve partire sullo 0-0. Dobbiamo concentrarci sulla nostra prestazione e su come giochiamo, sul nostro stato di forma, anche se osserviamo il nostro avversario». Neymar – «Per Neymar, non è una scelta, è un dato di fatto. Ha fatto uno sforzo per tornare. È un peccato, voleva. Ma vuole solo aiutare il PSG. Ha bisogno di qualche giorno per poterlo fare». Florenzi – «Florenzi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Mauricioparla alla vigilia della gara contro il Barcellona in Champions League: ecco le sue dichiarazioni anche suMauricioparla inalla vigilia della gara contro il Barcellona. Le sue dichiarazioni. LA GARA – «Segnare come priorità? Dobbiamo giocare la partita concentrati dall’inizio alla fine. Nella nostra mente si deve partire sullo 0-0. Dobbiamo concentrarci sulla nostra prestazione e su come giochiamo, sul nostro stato di forma, anche se osserviamo il nostro avversario».– «Per, non è una scelta, è un dato di fatto. Ha fatto uno sforzo per tornare. È un peccato, voleva. Ma vuole solo aiutare il PSG. Ha bisogno di qualche giorno per poterlo fare».– «...

Advertising

SkyTG24 : La sera di un anno fa il presidente del Consiglio #Conte annunciava in conferenza stampa l'inizio del lockdown in t… - juventusfc : ORE 15 ? La conferenza stampa della Juventus pre #JuveFCP! Live su @JuventusTV , qui ?? - juventusfc : Comincia la conferenza di vigilia di #JuveFCP! LIVE su @JuventusTV: - sarasarli : RT @lvoir: @VincenzoFerro3 La compostezza di un automa. ... niente empatia, legge da un gobbo, solita espressione senza anima, niente confe… - zaiapresidente : ?? In conferenza stampa per gli aggiornamenti in merito all'emergenza Covid19. -