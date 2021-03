Conferenza stampa Koeman: «Non so se Messi resterà al Barcellona» (Di martedì 9 marzo 2021) Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, parla alla vigilia della sfida contro il Paris Saint Germain: le sue dichiarazioni anche su Messi Ronald Koeman ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Paris Saint Germain. QUALIFICAZIONE – «Penso che nulla sia impossibile. Dobbiamo essere efficaci nel gioco per avere opzioni. Sarà molto difficile. Giochiamo contro una squadra come il PSG che non ci permette di giocare molto. Si parla di sconfitte dell’avversario ma dobbiamo conoscere le nostre, che sono molte di più». LAPORTA E Messi – «Non so se ci sono più possibilità per Messi di continuare. È vero che Laporta ha un passato con Leo e altri giocatori. Questo è sicuramente positivi. Speriamo che continui con noi. Laporta ha vinto le ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Ronald, tecnico del, parla alla vigilia della sfida contro il Paris Saint Germain: le sue dichiarazioni anche suRonaldha parlato inalla vigilia della sfida contro il Paris Saint Germain. QUALIFICAZIONE – «Penso che nulla sia impossibile. Dobbiamo essere efficaci nel gioco per avere opzioni. Sarà molto difficile. Giochiamo contro una squadra come il PSG che non ci permette di giocare molto. Si parla di sconfitte dell’avversario ma dobbiamo conoscere le nostre, che sono molte di più». LAPORTA E– «Non so se ci sono più possibilità perdi continuare. È vero che Laporta ha un passato con Leo e altri giocatori. Questo è sicuramente positivi. Speriamo che continui con noi. Laporta ha vinto le ...

Advertising

SkyTG24 : La sera di un anno fa il presidente del Consiglio #Conte annunciava in conferenza stampa l'inizio del lockdown in t… - juventusfc : ORE 15 ? La conferenza stampa della Juventus pre #JuveFCP! Live su @JuventusTV , qui ?? - juventusfc : Comincia la conferenza di vigilia di #JuveFCP! LIVE su @JuventusTV: - milanomagazine : Milano, Digital Week: domani la conferenza stampa di presentazione - - loziovale : @Gabrigrifo1 @andrea_zuddas Io ho visto la Fusani fare domande del cazzo, non rispettando le regole della conferenz… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Conferenza stampa Koeman: "Non so se Messi resterà al Barcellona" Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, parla alla vigilia della sfida contro il Paris Saint Germain: le sue dichiarazioni anche su ...

Il Parlamento europeo revoca l'immunità a Puigdemont. L'indipendentista: 'Giorno triste' Cos l'eurodeputato catalano Carles Puigdemont nel corso di una conferenza stampa dopo il voto dell'Eurocamera a Bruxelles. "Presenteremo una richiesta alla Corte europea di giustizia - ha aggiunto - .

Conferenza stampa sulla situazione sanitaria. Gallura News Boone (OCSE): modo migliore per ridurre debiti è crescita (Teleborsa) - "Il modo migliore per ridurre il debito è la crescita e il modo migliore per tornare e crescere sono le vaccinazioni" .Lo ha affermato la capo economista dell'OCSE, Laurence Boone, duran ...

Alessandro Cattelan: il futuro tra Rai (con Sanremo?) e Netflix? Dopo l'addio a Sky, per Alessandro Cattelan si sarebbe aperte le porte di Raiuno, dove dovrebbe condurre 2 serate-evento a maggio, e (forse) di Netflix, dove potrebbe approdare con una serie tv ...

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, parla alla vigilia della sfida contro il Paris Saint Germain: le sue dichiarazioni anche su ...Cos l'eurodeputato catalano Carles Puigdemont nel corso di unadopo il voto dell'Eurocamera a Bruxelles. "Presenteremo una richiesta alla Corte europea di giustizia - ha aggiunto - .(Teleborsa) - "Il modo migliore per ridurre il debito è la crescita e il modo migliore per tornare e crescere sono le vaccinazioni" .Lo ha affermato la capo economista dell'OCSE, Laurence Boone, duran ...Dopo l'addio a Sky, per Alessandro Cattelan si sarebbe aperte le porte di Raiuno, dove dovrebbe condurre 2 serate-evento a maggio, e (forse) di Netflix, dove potrebbe approdare con una serie tv ...