Concorso Marescialli: 438 posti in Esercito, Marina e Aeronautica (Di martedì 9 marzo 2021) Titolo di studio richiesto: Diploma. Scadenza Presentazione Domanda: 06 aprile 2021 Continuano le assunzioni presso il Ministero della Difesa, che ha indetto nuovi concorsi pubblici per 438 posti per l'ammissione al 24° corso biennale 2021-2023 così suddivisi: 127 per Allievi Marescialli dell'Esercito, 159 per Allievi Marescialli della Marina Militare e 152 per Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare. I requisiti per partecipare ai concorsi sono: possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; avere l'idoneita' psico-fisica e attitudinale all'impiego; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione; non essere stati ...

