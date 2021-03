Concorso Funzionari Giuridico-Pedagogici, 95 posti per laureati: preselezione ad aprile, dal 24 marzo il calendario (Di martedì 9 marzo 2021) Le prove preselettive del Concorso Funzionari Giuridico-Pedagogici si svolgeranno a partire dal 13 aprile 2021 presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento per il personale del Corpo di polizia e dell’Amministrazione penitenziaria “Giovanni Falcone” di Roma. Il direttore generale, Massimo Parisi, con l’avviso pubblicato sul sito del Ministero il 9 marzo, informa del rinvio del diario della preselezione e indica una possibile finestra temporale per lo svolgimento. Dal 24 marzo verrà reso noto il calendario dettagliato, contenente termini e modalità. Ricordiamo che il bando del Concorso Funzionari Giuridico-Pedagogici è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.42 ... Leggi su leggioggi (Di martedì 9 marzo 2021) Le prove preselettive delsi svolgeranno a partire dal 132021 presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento per il personale del Corpo di polizia e dell’Amministrazione penitenziaria “Giovanni Falcone” di Roma. Il direttore generale, Massimo Parisi, con l’avviso pubblicato sul sito del Ministero il 9, informa del rinvio del diario dellae indica una possibile finestra temporale per lo svolgimento. Dal 24verrà reso noto ildettagliato, contenente termini e modalità. Ricordiamo che il bando delè stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.42 ...

