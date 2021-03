“Con tutto il cuore”, terminate le riprese del nuovo film di Salemme (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono terminate venerdì scorso le riprese di “Con tutto il cuore”, il film di Vincenzo Salemme che vede come protagonisti principali lo stesso attore, Serena Autieri, Cristina Donadio, con la partecipazione di Maurizio Casagrande. Fanno parte del cast anche Antonio Guerriero, Sergio D’Auria, Andrea Di Maria, Vincenzo Borrino, Gennaro Guazzo, Ciro Capano, Rodolfo Corsato, Marcello Romolo. Coproduzione Chi è di scena – Medusa film realizzata da Chi è di scena, uscirà nelle sale cinematografiche in autunno distribuito da Medusa film. Vincenzo Salemme ha tratto il film, le cui riprese si sono concluse il 5 marzo, dalla sua opera teatrale “Con tutto il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sonovenerdì scorso ledi “Conil”, ildi Vincenzoche vede come protagonisti principali lo stesso attore, Serena Autieri, Cristina Donadio, con la partecipazione di Maurizio Casagrande. Fanno parte del cast anche Antonio Guerriero, Sergio D’Auria, Andrea Di Maria, Vincenzo Borrino, Gennaro Guazzo, Ciro Capano, Rodolfo Corsato, Marcello Romolo. Coproduzione Chi è di scena – Medusarealizzata da Chi è di scena, uscirà nelle sale cinematografiche in autunno distribuito da Medusa. Vincenzoha tratto il, le cuisi sono concluse il 5 marzo, dalla sua opera teatrale “Conil ...

