“Con lei potrei farlo di nuovo”. Pierpaolo Pretelli e la confessione che nessuno si aspettava su Giulia. Cos’ha detto (Di martedì 9 marzo 2021) Tra le coppie nate nella casa del Grande Fratello Vip e su cui molti hanno avuto dei dubbi sulla sua veridicità c’è quella formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi; i due si sono avvicinati piano piano finché la passione è scoppiata e adesso che sono usciti sembrano davvero inseparabili. Nell’ultima puntata di Verissimo la coppia ha avuto modo di raccontarsi e ai microfoni di Silvia Toffanin facendo anche delle ammissioni sui loro sentimenti. Un nuovo amore per Pierpaolo Pierpaolo ha avuto una storia molto importante nella sua vita con la modella Ariadna Romero, dalla quale ha avuto un figlio, ma dopo di lei, come ha ammesso alla Toffanin, il suo cuore non ha più battuto per nessuna, almeno fino ad ora: Dopo Ariadna, non mi sono più innamorato. Ho avuto dei flirt ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 9 marzo 2021) Tra le coppie nate nella casa del Grande Fratello Vip e su cui molti hanno avuto dei dubbi sulla sua veridicità c’è quella formata daSalemi; i due si sono avvicinati piano piano finché la passione è scoppiata e adesso che sono usciti sembrano davvero inseparabili. Nell’ultima puntata di Verissimo la coppia ha avuto modo di raccontarsi e ai microfoni di Silvia Toffanin facendo anche delle ammissioni sui loro sentimenti. Unamore perha avuto una storia molto importante nella sua vita con la modella Ariadna Romero, dalla quale ha avuto un figlio, ma dopo di lei, come ha ammesso alla Toffanin, il suo cuore non ha più battuto per nessuna, almeno fino ad ora: Dopo Ariadna, non mi sono più innamorato. Ho avuto dei flirt ...

Advertising

borghi_claudio : @alravssandson Guardi che l'ho evidenziato subito. le mascherine (solo le chirurgiche, il resto niente) secondo lo… - AmiciUfficiale : La maestra Veronica Peparini chiede di parlare con Giulia per confrontarsi con lei e farle capire qual è il suo pen… - borghi_claudio : @BaVi_75 @Cartabellotta Terapie intensive al 50% di occupazione ma dipende cosa considera lei con 'intervenire' per… - giuliadeluca31 : @_unstoppablexx_ Proprio questo è l’obbiettivo, far seguire a più persone possibile l’intervista e far in modo che… - Alessan19274511 : @SionRomina ho scaricato l'app di PItaliane ed ho preso il biglietto, mi sono presentata all'ora prenotata, un sig.… -