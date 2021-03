Complimenti a Pirlo | senza Ronaldo la miglior Juventus della stagione

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 9 marzo 2021) FALLI DA DIETRO – 26a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Sanremo irrompe nelle case degli italiani e contagia tutti. Zitti e buoni. Vincono tutte in vetta. E nessuno stona. Non cambia la musica. Nell’atteso posticipo, la Dea è un godimento. Ha tre centrali di difesa da urlo. E quelli davanti palleggiano con una facilità e una precisione che è una gioia. Incredibile come non perdano mai palla nello stretto. L’Atalanta gioca talmente bene che alla fine vincerà l’Inter. All’albaripresa, su angolo in area atalantina, Skriniar anticipa tutti dopo una serie di rimpalli e di destro batte Sportiello. Poi il pullman. Tutti indietro a difendere da vera provinciale. Potevi fare di più rimprovera Arisa a Gasp. Forse sì. Inserire Muriel da subito. E poi l’errore di sostituire Malinovskyi con Ilicic, che è palesemente fuori forma e non salta mai l’uomo. Per lo scudetto è ...