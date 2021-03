Coming 2 America: primo weekend di successo per Amazon (Di martedì 9 marzo 2021) Mentre i cinema di New York City si affrettavano a riaprire in tutto il paese, Amazon Prime ha lavorato per creare piano marketing in vista dell’uscita del 5 marzo di “Coming 2 America”. Dove si puo vedere Coming 2 America? Inizialmente previsto per essere distribuito nelle sale dalla Paramount Pictures il 7 agosto 2020, l’attesissimo sequel del classico del 1988 è stato rinviato al 18 dicembre 2020. Il film è stato poi venduto ad Amazon che lo ha rilasciato sul proprio servizio di streaming a marzo. 4, un giorno prima del previsto. Il cast Il film vede Eddie Murphy riprendere il ruolo del principe Akeem. Mentre sale al trono reale di Zamunda, scopre di avere un figlio, Lavelle (Jermaine Fowler), che vive nel Queens. Il regista Craig Brewer riunisce gran parte del cast ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) Mentre i cinema di New York City si affrettavano a riaprire in tutto il paese,Prime ha lavorato per creare piano marketing in vista dell’uscita del 5 marzo di “”. Dove si puo vedere? Inizialmente previsto per essere distribuito nelle sale dalla Paramount Pictures il 7 agosto 2020, l’attesissimo sequel del classico del 1988 è stato rinviato al 18 dicembre 2020. Il film è stato poi venduto adche lo ha rilasciato sul proprio servizio di streaming a marzo. 4, un giorno prima del previsto. Il cast Il film vede Eddie Murphy riprendere il ruolo del principe Akeem. Mentre sale al trono reale di Zamunda, scopre di avere un figlio, Lavelle (Jermaine Fowler), che vive nel Queens. Il regista Craig Brewer riunisce gran parte del cast ...

Advertising

LOfficielItalia : Dopo aver guadagnato l'attenzione dalla critica, la coverstar digitale de L'OFFICIEL del Marzo 2021 sta sfidando i… - lts_izzy_ : Omo Ghetto >>>>>> Coming to America 2 - sirdildo4 : Coming 2 America: The Squeakquel - its_temi_ : Omo ghetto, coming 2 America, - Mphoeng_M : “Coming to America 2” ne e tetse di tendera waitse -