“Come faremo senza di te?”. Lutto nel giornalismo, Valeria muore a 49 anni: stroncata dal Covid (Di martedì 9 marzo 2021) Lutto nel mondo del giornalismo campano: è morta all’età di 49 anni Valeria D’Esposito. Fatali le complicazioni dovute all’infezione da Covid-19, che non le hanno lasciato scampo. Casertana, era il volto noto del portale web Visit Campania nonché famosa blogger seguita in tutta Italia. Proprio i suoi articoli dalla Campania avevano fatto conoscere ed apprezzare diverse località e non solo di tutta la regione anche al di fuori dei confini regionali. Solo lo scorso 15 febbraio, Valeria D’Esposito aveva compiuto 49 anni: nei giorni scorsi, ha contratto il Coronavirus che quest’oggi l’ha uccisa, ennesima vittima di una regione che conta ormai oltre 4.500 morti da inizio pandemia.



In tanti, soprattutto amici e follower, l’hanno ricordata in queste ore, dopo che la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 marzo 2021)nel mondo delcampano: è morta all’età di 49D’Esposito. Fatali le complicazioni dovute all’infezione da-19, che non le hanno lasciato scampo. Casertana, era il volto noto del portale web Visit Campania nonché famosa blogger seguita in tutta Italia. Proprio i suoi articoli dalla Campania avevano fatto conoscere ed apprezzare diverse località e non solo di tutta la regione anche al di fuori dei confini regionali. Solo lo scorso 15 febbraio,D’Esposito aveva compiuto 49: nei giorni scorsi, ha contratto il Coronavirus che quest’oggi l’ha uccisa, ennesima vittima di una regione che conta ormai oltre 4.500 morti da inizio pandemia.In tanti, soprattutto amici e follower, l’hanno ricordata in queste ore, dopo che la ...

Advertising

Piu_Europa : Tanti auguri, Emma ?? ???????????? All’anagrafe sei stata registrata il 9 marzo, ma come dici sempre con orgoglio sei na… - juventusfc : ??? @bonucci_leo19: «Domani scenderemo in campo per portare la Juventus dove merita. Io sto come un giocatore dopo q… - FrustalupiMario : RT @Piu_Europa: Tanti auguri, Emma ?? ???????????? All’anagrafe sei stata registrata il 9 marzo, ma come dici sempre con orgoglio sei nata l’#ot… - IeSslo : RT @Piu_Europa: Tanti auguri, Emma ?? ???????????? All’anagrafe sei stata registrata il 9 marzo, ma come dici sempre con orgoglio sei nata l’#ot… - micheleorsini71 : RT @Piu_Europa: Tanti auguri, Emma ?? ???????????? All’anagrafe sei stata registrata il 9 marzo, ma come dici sempre con orgoglio sei nata l’#ot… -