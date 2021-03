Come accogliere il nuovo cagnolino nel miglior modo possibile (Di martedì 9 marzo 2021) L’arrivo di un cucciolo è sempre un momento carico di emozioni e aspettative. Dopo la scelta ponderata sulla possibilità di poter gestire un cane in base ai propri ritmi, è fondamentale sapere Come comportarsi sin dal primo giorno. In questa puntata vi daremo tutti i consigli necessari per vivere con entusiasmo i primi attimi di vita insieme, senza timori o ansie da prestazione. A livello pratico le prime cose da comprare sono delle ciotoline per la pappa e per l’acqua, preferibilmente in acciaio (sono più robuste e resistenti), di misure differenti a seconda della taglia del cane. Poi è bene decidere fin da subito dove dormirà il cane: nella sua cuccia o nel letto coi proprietari? In questo il consiglio è essere coerenti, se quindi avete intenzione di non farlo entrare nel vostro letto, vietateglielo fin da subito. Ricordatevi che i cani amano sistemarsi in luoghi ... Leggi su dilei (Di martedì 9 marzo 2021) L’arrivo di un cucciolo è sempre un momento carico di emozioni e aspettative. Dopo la scelta ponderata sulla possibilità di poter gestire un cane in base ai propri ritmi, è fondamentale saperecomportarsi sin dal primo giorno. In questa puntata vi daremo tutti i consigli necessari per vivere con entusiasmo i primi attimi di vita insieme, senza timori o ansie da prestazione. A livello pratico le prime cose da comprare sono delle ciotoline per la pappa e per l’acqua, preferibilmente in acciaio (sono più robuste e resistenti), di misure differenti a seconda della taglia del cane. Poi è bene decidere fin da subito dove dormirà il cane: nella sua cuccia o nel letto coi proprietari? In questo il consiglio è essere coerenti, se quindi avete intenzione di non farlo entrare nel vostro letto, vietateglielo fin da subito. Ricordatevi che i cani amano sistemarsi in luoghi ...

Advertising

Raiofficialnews : “Il @SanremoRai più social di sempre con 30 milioni d’interazioni totali. Questo Festival ci ha dimostrato come sia… - OrioliAlberto : RT @basolik: Ti si perdona tutto perché sei come una bella donna capricciosa che, al momento giusto, sa accogliere e stupire. #romamia #cit… - Minutza2 : @Agenzia_Ansa Ma come? Con Conte urlava alla dittatura sanitaria, e mo non più? La peste lo deve accogliere! La peste! - raffaeleibba : E così accogliere quel Dio che si è incarnato nelle nostre vite per amarci come desideriamo essere amate e amati e… - siririsirius : RT @_UnaLola: Una famiglia che fa passare in sordina l'avere un pedofilo trafficante di adolescenti come figlio è poco avvezza ad accoglier… -