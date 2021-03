Colao | “Inaccettabile che studenti siano lasciati indietro a causa di scuole poco connesse La pandemia rischia di allargare le distanze” – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

"La prima priorità riguarda le reti a banda larga e l'accesso", perché "noi non andiamo bene come Paese, stiamo lasciandoparti del Paese". Così il ministro dell'Innovazione tecnologica e Transizione digitale, Vittorio, nel suo primo intervento pubblico alla conferenza di Asvis. "Con questa– ha sottolineato – abbiamo tutti imparato a lavorare online ma c'è il rischio che questo allarghi alcuneinvece che chiuderle: quando si dice che in alcune aree del Paese ci sono il 90% die in altre 60% può sembrare una piccola differenza ma invece vuol dire che in alcune aree escludiamo uno studente su 4 e in altre 1 su 10, è quattro volte di più, è, crea uno svantaggio di vita terribile".