Codacons contro Daniela Martani all' Isola | Deprecabile

Daniela Martani è una delle concorrenti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che partirà lunedì 15 marzo su Canale5. La sua presenza in Honduras ha scatenato diverse polemiche e anche il Codacons ha detto la sua. Codacons contro Daniela Martani L'Isola dei Famosi 2021 aprirà i battenti lunedì 15 marzo, con al timone Ilary Blasi. La signora Totti è al suo debutto nel reality honduregno e le polemiche nate negli ultimi giorni sembra che le renderanno il lavoro più difficile del previsto. Il chiacchiericcio è nato per la presenza di una concorrente "no vax" che, dopo l'esplosione della pandemia, ha rilasciato dichiarazioni ritenute "scandalose". Stiamo parlando di Daniela Martani, ex gieffina ed ...

