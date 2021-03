Cnr, aperta la call per il presidente. Il ministero accelera: cinquina di nomi entro fine marzo (Di martedì 9 marzo 2021) Mesi di diffide e ritardi. Nel nuovo bando tempi dimezzati. La Commissione guidata dal fisico dell'Accademia dei Lincei Giorgio Parisi avrà solo 5 giorni (invece di 30) per valutare i curricula dei candidati Leggi su repubblica (Di martedì 9 marzo 2021) Mesi di diffide e ritardi. Nel nuovo bando tempi dimezzati. La Commissione guidata dal fisico dell'Accademia dei Lincei Giorgio Parisi avrà solo 5 giorni (invece di 30) per valutare i curricula dei candidati

Advertising

corzunino : Cnr, aperta la call per il presidente. Il ministero accelera: cinquina di nomi entro fine marzo - StraNotizie : Cnr, aperta la call per il presidente. Il ministero accelera: cinquina di nomi entro fine marzo… - IicPraga : LA SCIENZA NELL'ARTE - Ciclo di seminari gratuiti sul web I mercoledì dal 10 al 24 marzo, alle ore 17.30. Per part… -