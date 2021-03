Citroèn c5 aircross ibrido, primo veicolo dell’offensiva elettrica (Di martedì 9 marzo 2021) Muoversi agilmente in città, districandosi tra i tragitti quotidiani nella totale libertà di accesso alle aree urbane a traffico limitato, senza alcuna emissione di Co2: non chiede di meno oggi l’automobilista medio. A questo si ispira il SUV C5 aircross Hybrid Plug-In, il modello ibrido di Citroèn in grado di percorrere in modalità 100% elettrica fino a 55 km in autonomia. Ecologico e organizzato è il cliente tipo, e Citroèn risponde con la funzione specifica è-Save, nell’interfaccia di comando del Touch Pad, attraverso la quale il conducente può anticipare i suoi spostamenti e prevedere una riserva di energia elettrica (10 km, 20 km o batteria completa) da utilizzare quando desidera nel corso del suo viaggio, tipicamente in previsione dell’attraversamento di un centro urbano, che si ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 marzo 2021) Muoversi agilmente in città, districandosi tra i tragitti quotidiani nella totale libertà di accesso alle aree urbane a traffico limitato, senza alcuna emissione di Co2: non chiede di meno oggi l’automobilista medio. A questo si ispira il SUV C5Hybrid Plug-In, il modellodiin grado di percorrere in modalità 100%fino a 55 km in autonomia. Ecologico e organizzato è il cliente tipo, erisponde con la funzione specifica è-Save, nell’interfaccia di comando del Touch Pad, attraverso la quale il conducente può anticipare i suoi spostamenti e prevedere una riserva di energia(10 km, 20 km o batteria completa) da utilizzare quando desidera nel corso del suo viaggio, tipicamente in previsione dell’attraversamento di un centro urbano, che si ...

