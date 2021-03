Cingolani “Transizione ecologica ma anche burocratica e culturale” (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Serve una Transizione ecologica, ma anche una Transizione burocratica: servono regole per operare in modo efficace ed efficiente. Se abbiamo idee fantastiche ma non gli strumenti che ci consentono di realizzarle, tutto può essere vano”. Così il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo a un evento online organizzato dall’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. “Dobbiamo pensare al nostro futuro come Paese – ha aggiunto – e inquadrarlo in una strategia per tutto il pianeta. Siamo in una dimensione glocal, nella quale dobbiamo andare da un punto A, locale, a un punto B, globale. La vera difficoltà è stabilire il percorso da A a B e questo dipende dal livello attuale in cui ci troviamo, ovvero la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Serve una, mauna: servono regole per operare in modo efficace ed efficiente. Se abbiamo idee fantastiche ma non gli strumenti che ci consentono di realizzarle, tutto può essere vano”. Così il ministro della, Roberto, intervenendo a un evento online organizzato dall’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. “Dobbiamo pensare al nostro futuro come Paese – ha aggiunto – e inquadrarlo in una strategia per tutto il pianeta. Siamo in una dimensione glocal, nella quale dobbiamo andare da un punto A, locale, a un punto B, globale. La vera difficoltà è stabilire il percorso da A a B e questo dipende dal livello attuale in cui ci troviamo, ovvero la ...

