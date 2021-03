**Cinema: è morto Leon Gast, regista da Oscar per il miglior documentario** (Di martedì 9 marzo 2021) Los Angeles, 9 mar. - (Adnkronos) - Addio al regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense Leon Gast, il celebre documentarista vincitore del premio Oscar nel 1997 con "Quando eravamo re", che ricostruisce l'incontro di pugilato tra Muhammad Ali e George Foreman avvenuto a Kinshasa nel 1974. Aveva 85 anni e il decesso avvenuto lunedì 8 marzo come ha annunciato a "The Hollywood Reporter" la sua amica e collega documentarista Barbara Kopple. Nessun altro dettaglio della sua morte è stato reso noto. Attivo prevalentemente nel campo del documentario, la filmografia di Gast comprende tra gli altri titoli "Our Latin King" (1972), "B.B. King: Live in Africa" (1974), "The Grateful Dead" (1977), "Hell's Angels Forever" (1983), "Celia Cruz: Guantanamera" (1989), "I Love" (2003), "Jumpshot" ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Los Angeles, 9 mar. - (Adnkronos) - Addio al, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense, il celebre documentarista vincitore del premionel 1997 con "Quando eravamo re", che ricostruisce l'incontro di pugilato tra Muhammad Ali e George Foreman avvenuto a Kinshasa nel 1974. Aveva 85 anni e il decesso avvenuto lunedì 8 marzo come ha annunciato a "The Hollywood Reporter" la sua amica e collega documentarista Barbara Kopple. Nessun altro dettaglio della sua morte è stato reso noto. Attivo prevalentemente nel campo del documentario, la filmografia dicomprende tra gli altri titoli "Our Latin King" (1972), "B.B. King: Live in Africa" (1974), "The Grateful Dead" (1977), "Hell's Angels Forever" (1983), "Celia Cruz: Guantanamera" (1989), "I Love" (2003), "Jumpshot" ...

