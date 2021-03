**Cinema: è morto Leon Gast, regista da Oscar per il miglior documentario** (Di martedì 9 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 9 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : **Cinema: è morto Leon Gast, regista da Oscar per il miglior documentario**... - alice_corsico : RT @ioboh__: “Non puoi fare la storia del cinema usando solo una frase” MATTONE POLACCO, MINIMALISTA DI SCRITTORE MORTO SUICIDA GIOVANISSI… - ioboh__ : “Non puoi fare la storia del cinema usando solo una frase” MATTONE POLACCO, MINIMALISTA DI SCRITTORE MORTO SUICIDA… - nerdsattack : ?? Anita Pallenberg nel capolavoro di Marco Ferreri Dillinger è morto (1969) #anitapallenberg #michelpiccoli… - winter01107 : @xelagrillo @Mauro39201502 ?? visto che non riesco a prendere sonno eccola qui: al cinema non ci sarei andato a vede… -