Ciclismo, Giulio Ciccone prolunga l’accordo con la Trek-Segafredo: contratto fino dal 2024 (Di martedì 9 marzo 2021) Un annuncio importante arriva dal Team Trek-Segafredo. La compagine statunitense, infatti, ha annunciato il rinnovo dell’accordo con il corridore italiano Giulio Ciccone: il 26enne nativo di Chieti infatti ha prolungato il proprio contratto fino al 2024. “Siamo molto felici di avere con noi Giulio nel futuro”, ha dichiarato Luca Guercilena, Direttore Generale Trek-Segafredo. “Ciccone ha il potenziale per diventare un ciclista di punta del circuito WorldTour. Volevamo un accordo triennale perché crediamo abbia ancora dei margini di miglioramento. Affidarsi a un giovane corridore è sempre un investimento con poche certezze, ma nel caso in questione sappiamo di avere tra ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) Un annuncio importante arriva dal Team. La compagine statunitense, infatti, ha annunciato il rinnovo delcon il corridore italiano: il 26enne nativo di Chieti infatti hato il proprioal. “Siamo molto felici di avere con noinel futuro”, ha dichiarato Luca Guercilena, Direttore Generale. “ha il potenziale per diventare un ciclista di punta del circuito WorldTour. Volevamo un accordo triennale perché crediamo abbia ancora dei margini di miglioramento. Affidarsi a un giovane corridore è sempre un investimento con poche certezze, ma nel caso in questione sappiamo di avere tra ...

