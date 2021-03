Chieri-Trento | data | orario | diretta tv e streaming quarti Coppa Italia femminile 2021 volley

Leggi su sportface

(Di martedì 9 marzo 2021) La Reale Mutua Feneraospita la Delta Despar Trentino: eccoe come vedere intv eil match valido per idi finale della. Gara secca da dentro fuori che vale l’accesso alla Final Four, in programma all’RDS Stadium di Rimini nel fine settimana del 13-14 marzo. Si preannuncia una gara molto equilibrata tra le due formazioni che si sono rivelate le sorprese della stagione. Nonostante le complicanze legate al Covid-19,si è dimostrata squadra ostica anche contro le big, mentreha ritrovato il buon ritmo di inizio campionato. IL PROGRAMMA DEIDI FINALE: DATE, ORARI E TV IL ...