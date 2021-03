Chiara Ferragni | il retroscena su Fedez a Sanremo | c’entra la sua gravidanza

(Di martedì 9 marzo 2021)svela via Instagram un curiososulla partecipazione di: lo ha rivelato proprio in queste ore.è alla trentasettesima settimana die attende una bambina. Il lieto evento si avvicina sempre di più e i fan sono sempre più impazienti di conoscere quella che sarà la sorellina L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

rtl1025 : ?? Chiara Ferragni sostiene su Instagram il marito Fedez e il Codacons annuncia che 'chiederà alla Rai di avere tutt… - rtl1025 : ?? Le polemiche sull'appello social al voto di Chiara Ferragni? 'È normale che la moglie di Fedez lo supporti, e se… - LoredanaBerte : Grazie @Cosmopolitan , grazie @Gioska23 il bellissimo articolo! ?????? @ChiaraFerragni Franca Leosini @Elodiedipa… - anewprofintown : RT @lercionotizie: #ultimora Chiara Ferragni dice 'Ciao, bella' ad un'amica e le fa vincere Miss Italia - zazoomblog : Chiara Ferragni il retroscena di Sanremo: “Io e Fedez avevamo un patto” - #Chiara #Ferragni #retroscena -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Se il patto segreto trae Fedez fosse andato a buon fine, a quest'ora avremmo una baby Ferragnez in più, la piccola V., e una polemica sul televoto della finale del Festival di Sanremo in meno, con buona pace ...'La pancia dov'è?', 'Troppo magra' e ancora 'Hai battuto': così leggiamo su Instagram. La 36enne ha voluto spiegare perché sembra non avere alcuna rotondità: 'ha una bellissima ...Focus su tre temi chiave dell’inchiesta sulle giovani donne. Legatissime alle madri, le vedono come dei miti e dei punti di riferimento. Stimano le mamme che lavorano (ad esempio Chiara Ferragni). Si ...La gravidanza di Chiara Ferragni è ormai agli sgoccioli: ecco come si è preparata al parto la mamma più famosa del web e altre piccole curiosità svelate da lei. fonte: Instagram, @chiaraferragni Tra l ...