Chi è Tomaso Trussardi Marito Michelle Hunziker: Età, Instagram e Lavoro (Di martedì 9 marzo 2021) Tomaso Trussardi è un imprenditore italiano tra i soci alla guida della famosa e prestigiosa casa di moda italiana che porta il suo cognome. Tomaso però è anche famoso per la sua storia d’amore e per il suo matrimonio con Michelle Hunziker. Chi è Tomaso Trussardi? Nome: Tomaso Trussardi Età: 37 anni Data di nascita: 6 Aprile 1983 Segno Zodiacale: Ariete Luogo di nascita: Bergamo Professione: Imprenditore Altezza: 185 cm Peso: 78 kg Tatuaggi: Nessuno Profilo Instagram: @therealTrussardigram Seguici sul nostro profilo Instagram @chiecosa.it Biografia Tomaso Trussardi è nato il 6 aprile 1983 a Bergamo. Erede di una delle case di moda più ... Leggi su chiecosa (Di martedì 9 marzo 2021)è un imprenditore italiano tra i soci alla guida della famosa e prestigiosa casa di moda italiana che porta il suo cognome.però è anche famoso per la sua storia d’amore e per il suo matrimonio con. Chi è? Nome:Età: 37 anni Data di nascita: 6 Aprile 1983 Segno Zodiacale: Ariete Luogo di nascita: Bergamo Professione: Imprenditore Altezza: 185 cm Peso: 78 kg Tatuaggi: Nessuno Profilo: @therealgram Seguici sul nostro profilo@chiecosa.it Biografiaè nato il 6 aprile 1983 a Bergamo. Erede di una delle case di moda più ...

Advertising

Arcadelt2 : @tomasomontanari Come ha detto recentemente il vecchio Tronti, l'unica opposizione in Italia la fa la satira (Che G… - tomaso_palli : Zarrillo, Paolo Vallesi e Riccardo Fogli servono per l’ultima scrematura prima di annunciare il vincitore. Chi resi… - tomaso_palli : #JuveLazio sul pc in muto. #Sanremo2021 in tv. Si fa quel che si può! E chi vivrà, vedrà. - FaceCup65 : @salomone_l Buonasera Luigi,ti seguo su radio incontro. Una domanda(se posso) Secondo te, laddove Inzaghi lasciasse… - c_h_i_l_y_ : @tomaso_palli @SciabolataFFP Beh chi ama il calcio ama guardiola perlomeno per la continua voglia di innovare -