Chi è Riccardo Scamarcio | Biografia | Età | Angharad Wood | Figlio ed Ex Valeria Golino

(Di martedì 9 marzo 2021)è un attore italiano apprezzato nel nostro Paese e all’estero. In Italia,ha fatto breccia nel grande pubblico in particolare grazie al ruolo di Step nei film, tratti dai bestseller di Federico Moccia, Tre metri sopra il cielo e Ho voglia di te. Da quei film indirizzati a un pubblico adolescente sono passati molti anni, eha interpretato numerosi ruoli più maturi, anche in pellicole drammatiche d’autore, come ad esempio Loro di Paolo Sorrentino. Chi è? Nome:Data di nascita: 13 novembre 1979 Età: 40 Anni Segno zodiacale: Scorpione Professione: Attore Luogo di nascita: Trani Altezza: 178 cm Peso: 70 kg Profilo Instagram ufficiale: @...

Advertising

Enzo_Miccio : Zarrillo con la tinta della Montalcini, Riccardo Fogli che saltella sul palco e uno che canta una canzone di Paolo… - MarceVann : RT @capitone71: @Mov5Stelle @riccardo_fra Ma di cosa state parlando ? Chi di loda s’imbroda. - CasciaIvano : @Mov5Stelle @riccardo_fra Vi siete alleati con la Lega.. ora con Berlusconi... chi vi manca??? La meloni e basta!! - valedc20 : @Riccardo_Bocca Signor Bocca, ci siamo disabituati alla correttezza purtroppo. Per fortuna abbiamo chi ci rinfresca… - il_brigante07 : RT @FlavioDalBen: @Mov5Stelle @riccardo_fra Tav? Tap? Chi mi racconta com’è finita? Eliminazione dei finanziamenti all’editoria? -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Riccardo

Puglia 24 NEWS

è Erminio Sinni? La sua vita privata Erminio Sinni è nato a Grosseto il 5 febbraio 1961 ed è un ... Nel 1992 ha conosciutoCocciante con cui ha avuto per anni un rapporto di collaborazione. ...... mantenendo il filo dei contatti con tutti coloro che ci seguono e magari incuriosirenon ci ...sul numero di marzo c'è spazio anche per scoprire la trasformazione 'green' dell'azienda di...Diplomazia al lavoro per il più delicato dei dossier di Papa Francesco. Nel monastero appare l'avviso "Ordine e disciplina", obiezioni e ...Torino - Giovedì 11 marzo alle ore 20 sul sito del Teatro Regio appuntamento in streaming con il Maestro Riccardo Muti che dirige – per la prima volta – l’ Orchestra e il Coro del Regio nel C ...