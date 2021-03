Chi è Nada: Biografia, Età, Carriera, Marito, Figlia, Film Rai a Instagram (Di martedì 9 marzo 2021) Nada, all’anagrafe Nada Malanima, è una celebre cantante di 67 anni, di origine toscana. Nota per i successi storici come Ma che freddo fa, Il cuore è una zingaro, Amore disperato, ma anche per i più recenti come Senza un perché, Nada è anche attrice e scrittrice. É del 2008 il suo romanzo autobiografico Il mio cuore umano, da cui è stato tratto il Film per la Rai: La bambina che non voleva cantare, con Tecla Insolia, nei panni della cantante, e Carolina Crescentini. Chi è Nada? Nome: Nada Malanima Nome d’arte: Nada Segno Zodiacale: Scorpione Età: 67 anni Data di nascita: 17 novembre 1953 Luogo di nascita: Gabbro di Rosignano Marittimo (Livorno) Professione: cantante, scrittrice e attrice Altezza: 165 cm Peso: 60 Kg Tatuaggi: nessuno Profilo ... Leggi su chiecosa (Di martedì 9 marzo 2021), all’anagrafeMalanima, è una celebre cantante di 67 anni, di origine toscana. Nota per i successi storici come Ma che freddo fa, Il cuore è una zingaro, Amore disperato, ma anche per i più recenti come Senza un perché,è anche attrice e scrittrice. É del 2008 il suo romanzo autobiografico Il mio cuore umano, da cui è stato tratto ilper la Rai: La bambina che non voleva cantare, con Tecla Insolia, nei panni della cantante, e Carolina Crescentini. Chi è? Nome:Malanima Nome d’arte:Segno Zodiacale: Scorpione Età: 67 anni Data di nascita: 17 novembre 1953 Luogo di nascita: Gabbro di Rosignano Marittimo (Livorno) Professione: cantante, scrittrice e attrice Altezza: 165 cm Peso: 60 Kg Tatuaggi: nessuno Profilo ...

