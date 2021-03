Chi è Massimiliano Rosolino: Età, Moglie Natalia, Ex Nuotatore, Isola dei Famosi e Instagram (Di mercoledì 10 marzo 2021) Massimiliano Edgar Rosolino è un personaggio televisivo, ex Nuotatore e campione olimpico italiano di 42 anni. Celebre campione mondiale di nuoto, Rosolino, una volta lasciato lo sport si è dedicato all’attività televisiva. Ha partecipato a Ballando con le stelle, in cui ha conosciuto la compagna Natalia Titova e ha trionfato a Pechino Express. Sarà l’inviato speciale de L’Isola dei Famosi 2021, condotto da Ilary Blasi. Chi è Massimiliano Rosolino? Nome: Massimiliano Edgar Rosolino Segno Zodiacale: Cancro Età: 42 anni Data di nascita: 11 luglio 1978 Luogo di nascita: Napoli Professione: personaggio televisivo, ex Nuotatore e campione olimpico Altezza: 192 cm Peso: 82 ... Leggi su chiecosa (Di mercoledì 10 marzo 2021)Edgarè un personaggio televisivo, exe campione olimpico italiano di 42 anni. Celebre campione mondiale di nuoto,, una volta lasciato lo sport si è dedicato all’attività televisiva. Ha partecipato a Ballando con le stelle, in cui ha conosciuto la compagnaTitova e ha trionfato a Pechino Express. Sarà l’inviato speciale de L’dei2021, condotto da Ilary Blasi. Chi è? Nome:EdgarSegno Zodiacale: Cancro Età: 42 anni Data di nascita: 11 luglio 1978 Luogo di nascita: Napoli Professione: personaggio televisivo, exe campione olimpico Altezza: 192 cm Peso: 82 ...

Advertising

minovr69 : @Massimi52131600 e chi se lo perde il Massimiliano! - ilfoglio_it : Il nuovo corso della Nuvola raccontato da chi l'ha progettata. L'intervista di @mariannarizzini a Massimiliano Fuks… - darkap89 : Con Massimiliano Rosolino, inviato in Honduras, ho parlato della 15a edizione de L'Isola dei famosi in partenza lun… - Serendippo7 : @Lega_Senato @AlbertoBagnai @agorarai Sempre doveroso ricordare chi sia Massimiliano Romeo: - ValliStark : Ogni volta che becco un tweet su Massimiliano mi chiedo per qualche secondo 'ma chi è?' poi mi rendo conto che non… -