Chi è Maria Tona Uomini e Donne Over | Biografia | Lavoro | Vita Privata

Leggi su chiecosa

(Di martedì 9 marzo 2021)è proprietaria dellaClinic, che aiuta lea cercare il servizio e il chirurgo estetico più adatto alle loro esigenze . Il suo nome è legato al famoso dating show condotto daDe Filippi su Canale 5 ovvero. Qui la dama si è avvicinata ad alcuni cavalieri e spera con tutta se stessa di trovare finalmente la sua anima gemella. Chi èNome:Data di nascita: 25 Febbraio 1966 Età: 54 Anni Segno zodiacale: Pesci Professione: Attrice ed imprenditrice Luogo di nascita: Informazione non disponibile Altezza: Informazione non disponibile Peso: Informazione non disponibile Tatuaggi:non ha tatuaggi visibili sul proprio ...