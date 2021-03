Chi è? Il presentatore italiano dalla parlantina più veloce del west (Di martedì 9 marzo 2021) È famoso per la sua parlantina supersonica, per la sua comicità naturale e per l’ormai antica amicizia con un collega di lavoro. Da giovane non era affatto diverso! Mattatore televisivo dal talento naturale e dalla simpatia travolgente, questo famoso presentatore italiano ha cominciato la sua carriera negli anni Ottanta, quando impazzavano i programmi televisivi per bambini che alternavano i cartoni animati più L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 9 marzo 2021) È famoso per la suasupersonica, per la sua comicità naturale e per l’ormai antica amicizia con un collega di lavoro. Da giovane non era affatto diverso! Mattatore televisivo dal talento naturale esimpatia travolgente, questo famosoha cominciato la sua carriera negli anni Ottanta, quando impazzavano i programmi televisivi per bambini che alternavano i cartoni animati più L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

inarteziogio : Ci rendiamo conto che chi dice 'Chi è Cristicchi?' molto probabilmente dice anche 'Chi è il presentatore, Pippo Baudo?'. - gip_like : @lisottina Allora fregatene di chi non apprezza la normale evoluzione delle cose ?? Si sono messi in pace per non a… - hazvart : NON MI INTERESSA IL PRESENTATORE VOGLIO VEDERE CHI SI ESIBISCE BASTA - EmyNSYHJTJ : RT @btshouse_ita: ?? È uscito il teaser dell'episodio con i @BTS_twt di You Quiz On The Block del 24/3 ?? La caption del tweet originale dic… - uknwimafighter : RT @btshouse_ita: ?? È uscito il teaser dell'episodio con i @BTS_twt di You Quiz On The Block del 24/3 ?? La caption del tweet originale dic… -