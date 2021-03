Chi è Francesca Manzini: Biografia, Età, Fidanzato e Striscia La Notizia (Di martedì 9 marzo 2021) Francesca Manzini è un’attrice ed imitatrice italiana. L’attrice romana è stata una concorrente della prima edizione di Amici Celebrities, condotto da Michelle Hunziker in onda in prima serata su Canale 5. La ragazza ha dimostrato più volte le sue doti di imitatrice ma è riuscita a cavarsela anche nel ballo e nella danza. E’ stata una concorrente di Tale e Quale Show 2020 e da marzo 2021 conduce Striscia La Notizia con Gerry Scotti. Chi è Francesca Manzini Nome: Francesca Manzini Età: 30 Anni Data di nascita: 10 Agosto 1990 Segno zodiacale: Leone Professione: Imitatrice Luogo di nascita: Roma Altezza: 170 Peso: 72kg Tatuaggi: Francesca Manzini non sembra avere tatuaggi Profilo Instagram ufficiale: @f ... Leggi su chiecosa (Di martedì 9 marzo 2021)è un’attrice ed imitatrice italiana. L’attrice romana è stata una concorrente della prima edizione di Amici Celebrities, condotto da Michelle Hunziker in onda in prima serata su Canale 5. La ragazza ha dimostrato più volte le sue doti di imitatrice ma è riuscita a cavarsela anche nel ballo e nella danza. E’ stata una concorrente di Tale e Quale Show 2020 e da marzo 2021 conduceLacon Gerry Scotti. Chi èNome:Età: 30 Anni Data di nascita: 10 Agosto 1990 Segno zodiacale: Leone Professione: Imitatrice Luogo di nascita: Roma Altezza: 170 Peso: 72kg Tatuaggi:non sembra avere tatuaggi Profilo Instagram ufficiale: @f ...

