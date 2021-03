Chi è Elettra Lamborghini: Età, Instagram, Padre, Sorella Ginevra e Isola dei Famosi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Elettra Lamborghini è nata a Bologna nel 1994 ed è una celebre ereditiera ora molto conosciuta anche nel mondo dello spettacolo, grazie alla partecipazione ad alcuni reality e alla produzione di alcune canzoni che sono diventate serie e proprie hit anche dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2020. Si è sposata lo scorso 26 settembre con il famoso deejay e produttoreAfrojack. A partire da marzo sarà opinionista nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi. Chi è Elettra Lamborghini? Nome: Elettra Lamborghini Età: 26 anni Data di nascita: 17 Maggio 1994 Segno Zodiacale: Toro Luogo di nascita: Bologna Altezza: 1,65 cm Peso: 65 kg Tatuaggi: una macchia di leopardo che le copre la spalla e quasi interamente le natiche. ... Leggi su chiecosa (Di mercoledì 10 marzo 2021)è nata a Bologna nel 1994 ed è una celebre ereditiera ora molto conosciuta anche nel mondo dello spettacolo, grazie alla partecipazione ad alcuni reality e alla produzione di alcune canzoni che sono diventate serie e proprie hit anche dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2020. Si è sposata lo scorso 26 settembre con il famoso deejay e produttoreAfrojack. A partire da marzo sarà opinionista nella nuova edizione dell’deicondotto da Ilary Blasi. Chi è? Nome:Età: 26 anni Data di nascita: 17 Maggio 1994 Segno Zodiacale: Toro Luogo di nascita: Bologna Altezza: 1,65 cm Peso: 65 kg Tatuaggi: una macchia di leopardo che le copre la spalla e quasi interamente le natiche. ...

