Chi è Brando Giorgi? Biografia Attore, Età, Moglie, Instagram e Isola dei Famosi 2021 (Di martedì 9 marzo 2021) Brando Giorgi, il cui vero nome è Lelio Sanità di Toppi, è un Attore ed ex modello italiano di 54 anni originario di Roma. Attore molto apprezzato, soprattutto di fiction e soap opera, è stato negli anni novanta legato per un lungo periodo alla cantante Mietta. Lo abbiamo visto sia al cinema che in televisione, in Don Matteo e CentoVetrine. Sarà uno dei concorrenti de L'Isola dei Famosi 2021, condotto da Ilary Blasi, con inviato speciale Massimiliano Rosolino. Chi è Brando Giorgi ? Nome: Lelio Sanità di Toppi Nome d'arte: Brando Giorgi Segno Zodiacale: gemelli Età: 54 anni Data di nascita: 21 maggio 1966 Luogo di nascita: Roma Professione: Attore ed ex modello Altezza: 187

Ultime Notizie dalla rete : Chi Brando Chi è Brando Giorgi: curiosità e vita privata dell'attore Il 12 Marzo 2021 inizia la nuova edizione de 'L'isola dei Famosi' . I naufraghi sono 16 e tra loro c'è anche Brando Giorgi: chi è l'attore e cosa c'è da sapere su di lui? Chi è Brando Giorgi: vita e curiosità sull'attore Lelio Sanità di Toppi, in arte Brando Giorgi, nasce a Roma nel 1966. Nel 1992, a soli 26 ani, segue il suo primo corso di recitazione con Beatrice ...

