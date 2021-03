"Chi c'era con Renzi a Dubai". Giannini dalla Gruber sgancia la bomba: "Forse è la pista" | Video (Di martedì 9 marzo 2021) "Matteo Renzi vuole querelarmi ma non so perché". Massimo Giannini sulla Stampa ha dato la notizia del viaggio a Dubai del leader di Italia Viva. L'ex premier ha chiarito di non esserci andato "né per lavoro né per vacanza", "ma ha confermato di esserci andato", sottolinea Giannini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. "Quando all'alba ho ricevuto il suo messaggio sul mio cellulare che mi informava che avevamo scritto tutte sciocchezze, diciamo così, io ho temuto che ci fossimo sbagliati. Poi mi ha telefonato mentre era a Dubai, quindi non capisco più quali sono le ragioni che potrebbero portarci a giudizio né lui ha voluto darmele, dicendomi che le saprò quando arriverà l'atto di citazione". "Io continuo a pensare che le sue frequentazioni pericolose ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) "Matteovuole querelarmi ma non so perché". Massimosulla Stampa ha dato la notizia del viaggio adel leader di Italia Viva. L'ex premier ha chiarito di non esserci andato "né per lavoro né per vacanza", "ma ha confermato di esserci andato", sottolinea, ospite di Lillia Otto e mezzo su La7. "Quando all'alba ho ricevuto il suo messaggio sul mio cellulare che mi informava che avevamo scritto tutte sciocchezze, diciamo così, io ho temuto che ci fossimo sbagliati. Poi mi ha telefonato mentre era a, quindi non capisco più quali sono le ragioni che potrebbero portarci a giudizio né lui ha voluto darmele, dicendomi che le saprò quando arriverà l'atto di citazione". "Io continuo a pensare che le sue frequentazioni pericolose ...

