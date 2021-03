Che Dio Ci Aiuti 6: Can Yaman è l’ultima tentazione di Azzurra – Foto e Video (Di martedì 9 marzo 2021) Can Yaman - Che Dio Ci Aiuti Dalle atmosfere “spensierate” di Daydreamer – Le Ali Del Sogno al convento di Che Dio Ci Aiuti. E’ tutto pronto, infatti, per il debutto di Can Yaman nella fiction di Ra1 con protagonista Elena Sofia Ricci. Nell’ultima puntata della sesta stagione, in onda giovedì 11 marzo, l’attore turco prenderà parte alla serie grazie ad un piccolo cameo, che non mancherà di creare confusione nella “novizia” Azzurra, il personaggio interpretato da Francesca Chillemi. Come fanno sapere da Lux Vide, “in particolare, in alcune scene all’angolo divino, tra il caos tipico del nostro convento, Can Yaman farà un cameo, presentandosi in convento e portando scompiglio per Azzurra: la nostra novizia infatti equivoca la sua presenza lì. ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 9 marzo 2021) Can- Che Dio CiDalle atmosfere “spensierate” di Daydreamer – Le Ali Del Sogno al convento di Che Dio Ci. E’ tutto pronto, infatti, per il debutto di Cannella fiction di Ra1 con protagonista Elena Sofia Ricci. Nelpuntata della sesta stagione, in onda giovedì 11 marzo, l’attore turco prenderà parte alla serie grazie ad un piccolo cameo, che non mancherà di creare confusione nella “novizia”, il personaggio interpretato da Francesca Chillemi. Come fanno sapere da Lux Vide, “in particolare, in alcune scene all’angolo divino, tra il caos tipico del nostro convento, Canfarà un cameo, presentandosi in convento e portando scompiglio per: la nostra novizia infatti equivoca la sua presenza lì. ...

