Champions League, vittoria amara per la Juventus: Porto ai quarti. Avanti anche il Dortmund (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Juventus batte 3-2 il Porto ma è una vittoria amara perchè è la squadra di Conceicao ad andare ai quarti di finale di Champions League dopo 120 minuti. La partita era finita 2-1 ai regolamentari. Portoghesi Avanti con il rigore generoso trasformato da Oliveira nel primo tempo, nella ripresa Chiesa ribalta gli ospiti con una gran doppietta. La squadra di Conceicao è rimasta in 10 sull'1-1 per l'espulsione di Taremi, la banda Pirlo gioca in superiorità numerica gran parte della ripresa e i supplementari, ma si fa riprendere sul 2-2 da Oliveira, inutile il gol di Rabiot nel finale. Il Borussia Dortmund, forte anche del vantaggio dell'andata, passa il turno e accede ai quarti di ...

