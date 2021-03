Champions League, le formazioni ufficiali di Juventus-Porto e Borussia Dortmund-Siviglia (Di martedì 9 marzo 2021) Champions League, il programma e i risultati di martedì 9 marzo. La Juventus contro il Porto. ROMA – Champions League, il programma e i risultati di martedì 9 marzo. La Juventus in casa contro il Porto chiamata ad una rimonta. Serve la vittoria per 1-0 o con due gol di scarto per avere la certezza della qualificazione. Champions League, il programma di martedì 9 marzo Di seguito il programma di Champions League di martedì 9 marzo, sfide valide per il ritorno degli ottavi di finale della competizione. Borussia Dortmund-Siviglia (ore 21) and. 3-2Juventus-Porto (ore 21) and. ... Leggi su newsmondo (Di martedì 9 marzo 2021), il programma e i risultati di martedì 9 marzo. Lacontro il. ROMA –, il programma e i risultati di martedì 9 marzo. Lain casa contro ilchiamata ad una rimonta. Serve la vittoria per 1-0 o con due gol di scarto per avere la certezza della qualificazione., il programma di martedì 9 marzo Di seguito il programma didi martedì 9 marzo, sfide valide per il ritorno degli ottavi di finale della competizione.(ore 21) and. 3-2(ore 21) and. ...

Advertising

SkySport : Champions League JUVENTUS-PORTO Alle 20.45 Su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 #SkySport #SkyUCL - forumJuventus : La proposta shock di Agnelli: Divieto di trasferimenti tra club di #UCL - SkySport : Neymar salta Psg-Barcellona: le ultime news sull'infortunio - Nico_1897 : RT @FallingMatuidi: “In Champions League non si parlerà più “Finali perse”, ma di “Finali diversamente vinte”. - cigarafterten : @marioadinolfi Io non sono juventino e non gufo. Stasera mi guardo la partita con fare distaccato, senza alcum inte… -