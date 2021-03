Champions League, Juventus - Porto 2 - 1 Live: Chiesa ribalta il match. Situazione in parità (Di martedì 9 marzo 2021) Ancora Chiesa a segno e la Juventus ribalta il match, 2 - 1! Su un cross di Cuadrado l'esterno viola colpisce di testa e batte Marchesin. Con questo punteggio si andrebbe ai supplementari, ma vista la ... Leggi su globalist (Di martedì 9 marzo 2021) Ancoraa segno e lail, 2 - 1! Su un cross di Cuadrado l'esterno viola colpisce di testa e batte Marchesin. Con questo punteggio si andrebbe ai supplementari, ma vista la ...

Advertising

juventusfc : KICK-OFF | Ci siamo. È cominciata #JuveFCP! Abbiamo un solo obiettivo. Centriamolo ?? Tutti insieme. Da Juve ????… - OptaPaolo : 1999 - Federico Chiesa è il primo giocatore italiano ???? a segnare almeno due gol in una partita della fase a elimin… - OptaPaolo : 20 - Erling Haaland è diventato il giocatore più veloce di sempre a segnare 20 gol in Champions League: ha impiegat… - Gazzetta_it : Risultato finale, Borussia Dortmund-Siviglia 2-2 - cippiriddu : Lo dico? Lo dico. Per me il Milan di quest'anno in Champions League finora avrebbe fatto più bella figura della Juv… -