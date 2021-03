Champions League | Haaland ha un appuntamento con la storia

(Di martedì 9 marzo 2021) Occhi puntati su Erling. Il Borussia Dortmund questa sera ospita il Siviglia nella gara di ritorno degli ottavi di finale diIl Borussia Dortmund questa sera ospita il Siviglia nella gara di ritorno degli ottavi di finale di. Si riparte dal 3-2 della gara di andata in favore della squadra tedesca. Erlingha segnato una doppietta in ciascuna delle sue ultime tre presenze ine potrebbe diventare il primo a segnare almeno due gol per quattro gare di fila nelladella competizione. Leggi su Calcionews24.com

Occhi puntati su Erling Haaland. Il Borussia Dortmund questa sera ospita il Siviglia nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si riparte dal 3-2 della gara di andata in favore della squadra tedesca. Erling Haaland ha segnato una doppietta in ciascuna delle sue ultime tre presenze in Champions League e potrebbe diventare il primo a segnare almeno due gol per quattro gare di fila nella storia della competizione.

MILANO - Trentasei squadre invece di trentadue. La riforma della Champions League 2024-27 è quasi pronta. Non ci saranno posti garantiti ai grandi club come avrebbe voluto, con la Superlega, soprattutto Florentino Perez del Real (non solo lui...). "Sfortunatamente per ..."

Il Siviglia vola a Dortmund per cercare una remuntada dopo il 3-2 dell'andata. Calcio d'inizio alle 21, arbitra Irrati.