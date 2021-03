Champions League, Borussia Dortmund-Siviglia: probabili formazioni e diretta tv (Di martedì 9 marzo 2021) Borussia Dortmund-Siviglia è la gara di ritorno valevole per gli ottavi di Champions League. Nel tempio giallonero, il “Signal Induna Park”, il Siviglia è chiamato a ribaltare il 3-2 subìto in Spagna. Gara tra due squadre che giocano un calcio molto offensivo e che si prospetta piena di gol. Il momento del Borussia Dortmund Il Borussia deve rialzarsi dopo la dura lezione che gli è stata impartita da Lewandowski e compagni nel weekend. Il carrarmato bavarese ha rimontato i ragazzi di Terzic ribaltando il 2-0 iniziale di Haaland grazie alla tripletta di Lewandowski ed il gol finale di Goretzka. Lezione che sarà servita, magari, per rimanere più concentrati oggi e cercare di non subìre una rimonta anche dal Siviglia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021)è la gara di ritorno valevole per gli ottavi di. Nel tempio giallonero, il “Signal Induna Park”, ilè chiamato a ribaltare il 3-2 subìto in Spagna. Gara tra due squadre che giocano un calcio molto offensivo e che si prospetta piena di gol. Il momento delIldeve rialzarsi dopo la dura lezione che gli è stata impartita da Lewandowski e compagni nel weekend. Il carrarmato bavarese ha rimontato i ragazzi di Terzic ribaltando il 2-0 iniziale di Haaland grazie alla tripletta di Lewandowski ed il gol finale di Goretzka. Lezione che sarà servita, magari, per rimanere più concentrati oggi e cercare di non subìre una rimonta anche dal...

