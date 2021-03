Champions League 2020 21 dove vedere le partite oggi martedì 9 marzo | Juventus – Porto su Sky e Canale 5

(Di martedì 9 marzo 2021)/21 ottavi di finale ritorno: le9 e mercoledì 10in tv e in streaming, la partita in chiaro su5. Proseguono gli ottavi di finalecon le gare di ritorno e questa settimana in campo lain casa con ilcostretta alla rimonta dopo il 2-1 dell’andata. Lapassa il turno vincendo o con 1-0 o con 2 o più gol di scarto 3-1 4-2 ecc con il 2-1 si andrebbe ai supplementari. . Tutte lesono su Sky e in streaming su NOW TV, suproprio– Lazio. Su Sky Anna Billò è la padrona di casa ...

MILANO - Trentasei squadre invece di trentadue. La riforma della2024 - 27 è quasi pronta . Non ci saranno posti garantiti ai grandi club come avrebbe voluto, con la Superlega, soprattutto Florentino Perez del Real (non solo lui...). "Sfortunatamente per ...RISULTATI: JUVENTUS - PORTO E BORUSSIA DORTMUND - SIVIGLIA Tornano protagonisti i risultatie ci sarà subito la Juventus in campo: oggi martedì 9 marzo 2021 infatti cominciano ...La redazione di TuttoJuve.com ha contattato telefonicamente, in esclusiva, l'ex calciatore portoghese della Juventus tra il 1996 e il 1998, Manuel Dimas Texeira, per parlare della sfida col ...Scelto il fischietto sloveno per dirigere l'andata degli ottavi di finale di Europa League, giovedì ad Old Trafford.