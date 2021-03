Champions League 2020/2021, Nymburk-Dinamo Sassari 90-89: cronaca e tabellino (Di martedì 9 marzo 2021) Nymburk sconfigge la Dinamo Sassari per 90-89 nel match valido per la seconda giornata del gruppo L della seconda fase a gironi di Champions League 2020/2021. cronaca – All’avvio Happ intercetta e vola in contropiede 0-2. Pareggia Palyza, ma una lunga azione sarda diventa un 2+1 di Miro Bilan. Il controsorpasso è siglato da un tripla di Palyza (11-9). Kruslin accorcia con una tripla, e Burnell a due minuti e mezzo dala fine sorpasso di nuovo (15-16). Obashoan e Kovar mettono cinque punti in fila entrando nell’ultimo minuto, la ripartenza di Harding genera tre liberi, includendo un tecnico per Pozzecco (25-21). Una tripla senza ritmo di Gentile e due di Happ nel traffico accorciano per la Dinamo (29-28). Burnell sorpassa, poi il 31-36 ... Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021)sconfigge laper 90-89 nel match valido per la seconda giornata del gruppo L della seconda fase a gironi di– All’avvio Happ intercetta e vola in contropiede 0-2. Pareggia Palyza, ma una lunga azione sarda diventa un 2+1 di Miro Bilan. Il controsorpasso è siglato da un tripla di Palyza (11-9). Kruslin accorcia con una tripla, e Burnell a due minuti e mezzo dala fine sorpasso di nuovo (15-16). Obashoan e Kovar mettono cinque punti in fila entrando nell’ultimo minuto, la ripartenza di Harding genera tre liberi, includendo un tecnico per Pozzecco (25-21). Una tripla senza ritmo di Gentile e due di Happ nel traffico accorciano per la(29-28). Burnell sorpassa, poi il 31-36 ...

