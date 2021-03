Champions, Juventus - Porto: probabili formazioni e dove vederla in tv. La diretta dalle 21 (Di martedì 9 marzo 2021) La Juventus questa sera, in Champions League, per accedere ai quarti deve rimontare contro il Porto il 2 - 1 dell'andata romediato al 'Dragao'. Con l'Inter in fuga in campionato , a più dieci dai ... Leggi su quotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Laquesta sera, inLeague, per accedere ai quarti deve rimontare contro ilil 2 - 1 dell'andata romediato al 'Dragao'. Con l'Inter in fuga in campionato , a più dieci dai ...

Advertising

SkySport : Champions League JUVENTUS-PORTO Alle 20.45 Su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 #SkySport #SkyUCL - DiMarzio : #UCL | Le probabili scelte di #Pirlo per #JuventusPorto - serieAnews_com : ??Proposta clamorosa del numero uno della #Juventus? - SkySport : Juventus-Porto, dove vedere gli ottavi di Champions in tv: gli orari - robertopontillo : RT @QuiMediaset_it: Su #Canale5 torna la #ChampionsLeague: in esclusiva in chiaro alle 21 va in onda il match di ritorno degli ottavi di fi… -