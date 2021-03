Champions | il Dortumund si qualifica ai quarti | Haaland mostruoso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Champions Dortumund

Detto e stradetto di Sancho e Haaland (il più veloce di sempre ad arrivare a 15 reti in: ... Jude ha scelto personalmente il Borussiaritenuto il posto migliore per crescere e per ...Non vincono solo le due italiane impegnate in questa serata di, arrivano punti importanti anche per Manchester United e Psg, che battono rispettivamente ... getty Borussia, getty@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Termina definitivamente il cammino della Juventus in Champions League. La squadra di Conceição passa in vantaggio con il rigo ...2-2 casalingo con il Siviglia per i tedeschi. Il Borussia Dortmund stacca il biglietto per i quarti di finale di Champions League pareggiando 2-2 in casa con il Siviglia, già battuto 3-2 in Andalusia.