Champions ed Europa League, le statistiche e la curiosità della tre giorni di coppe (Di martedì 9 marzo 2021) Ritorno dei primi quattro ottavi di finale di Champions League, stasera alle 21,00 la Juventus ospita il Porto: il 17 febbraio scorso al do Dragao i biancoblù hanno vinto 2-1 grazie alle reti di Taremi e Marega, per i bianconeri invece ha segnato Chiesa. La partita sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5, arbitra l’olandese Kuipers. Contemporaneamente il Borussia Dortmund riceve il Siviglia: all’andata i gialloneri hanno trionfato 3-2 (doppietta di Haaland), domani sempre alle 21,00 alla Puskàs Arèna (Budapest) si disputa la gara Liverpool-Lipsia. Il 16 febbraio scorso la formazione di Klopp ha vinto 2-0 grazie alle reti firmate da Salah e Manè, contemporaneamente il PSG attende il Barcellona: al Camp Nou la compagine di Pochettino ha trionfato 4-1 (tripletta di Mbappè). Andata degli ottavi di finale di Europa ... Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) Ritorno dei primi quattro ottavi di finale di, stasera alle 21,00 la Juventus ospita il Porto: il 17 febbraio scorso al do Dragao i biancoblù hanno vinto 2-1 grazie alle reti di Taremi e Marega, per i bianconeri invece ha segnato Chiesa. La partita sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5, arbitra l’olandese Kuipers. Contemporaneamente il Borussia Dortmund riceve il Siviglia: all’andata i gialloneri hanno trionfato 3-2 (doppietta di Haaland), domani sempre alle 21,00 alla Puskàs Arèna (Budapest) si disputa la gara Liverpool-Lipsia. Il 16 febbraio scorso la formazione di Klopp ha vinto 2-0 grazie alle reti firmate da Salah e Manè, contemporaneamente il PSG attende il Barcellona: al Camp Nou la compagine di Pochettino ha trionfato 4-1 (tripletta di Mbappè). Andata degli ottavi di finale di...

Advertising

ForteTano : @GenVit55 @FBiasin Anche questo anno avete fatto il triplete, Champions, Europa League, coppa Italia ???????? - LoSparaCazzate : @Daniele39091477 @FBiasin In Europa serve di più ovviamente. d’altro canto pur avendo questa Inter dei pregi (non d… - jklmrk : Ci tengo a sfatare il mito che in Europa con il gioco difensivo non si vince. Nell’ultimo decennio la Champions l’h… - MandyFresco : @AdrianoFCI1908 Ma io godo lo stesso, arrivare in champions dopo questi anni è una manna se ci arriviamo, il mio di… - LucchettiFranco : @Andreee_22__ @DaNieL929292928 @masolinismo Uscire con lo United di Ferguson in Champions sì, con quello si Solskja… -