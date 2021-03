Cercano di abbattere una torre idrica, ma qualcosa va storto: la “manovra” degli operai è da ridere – Video (Di martedì 9 marzo 2021) Prima la torre che si piega pericolosamente da un lato. Poi la fuga degli operai e, infine, la struttura che precipita su un furgoncino (vuoto, per fortuna). L’incidente – da ridere, visto che non ci sono state conseguenze, se non i danni al veicolo – è avvenuto nella cittadina di Kholmina, in Russia, dove un gruppo di operai ha cercato di abbattere una torre idrica. Con risultati rivedibili. Video Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Prima lache si piega pericolosamente da un lato. Poi la fugae, infine, la struttura che precipita su un furgoncino (vuoto, per fortuna). L’incidente – da, visto che non ci sono state conseguenze, se non i danni al veicolo – è avvenuto nella cittadina di Kholmina, in Russia, dove un gruppo diha cercato diuna. Con risultati rivedibili.Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

